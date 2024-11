Die Theatergruppe "Hahn im Korb" aus Seehausen führt am 16. November das Märchen "Der gestiefelte Kater" auf: Der König (Jennifer Larisch) merkt nicht, dass der gestiefelte Kater (Susanne Netal) ihn an der Nase herumführt.

Seehausen. - Wovon träumen Katzen nachts? Vom Muskelkater! Das ist nur einer der Witze, die Ina Preuschoff als Hofnarr im Stück „Der gestiefelte Kater“ zum Besten gegeben hat.

Das Seehäuser Laientheater „Hahn im Korb“ hatte am Sonnabend zu zweierlei Vorstellungen in die Aula der Gemeinschaftsschule eingeladen. Es war rappelvoll, zwei Mal ausverkauft und ganz vorne auf dem Parkett saßen die, um die es der Theatergruppe vor allem geht: Kinder. „Wir wollen ganz besonders den Kindern reale, unmittelbare Erfahrungen ermöglichen und ihnen die Faszination von Live-Darbietungen nahebringen“, sagt Christine Hamann, die als Müllerssohn auf die Bühne trat. Das hat am Sonnabend schon mal gut funktioniert: Die Kinder ließen jedenfalls nicht lange auf sich warten, riefen dazwischen, gaben Hinweise, wo sich zum Beispiel das vom Zauberlehrling herbeigetrickste Kaninchen versteckt. „Das ist doch da oben.“

Und die Kinder sitzen in der ersten Reihe des Publikums.

Beim Schuster (von links): Kathrin Festerling, Doreen Behrendt, Susanne Netal und Christine Hamann. Kater Murrs Füße werden vermessen.

Zu den elf Darstellern gehörte Tobias Peuker, der sich von der Lichttechnik aus das erste Mal auf die Bühne gewagt hat und in dem ein richtiges Schauspieltalent schlummert, wie die Theatergruppe feststellte. Peuker trat als Rabe auf. Eine kleinere Rolle, doch egal wie klein oder umfangreich die Rollen sind, jede sei ein Puzzleteil des großen Ganzen.

Igitt! Hofnarr (Ina Preuschoff) soll die toten Rebhühner in die Küche bringen.

Der mittellose Müllerssohn Michel (Christine Hamann) ist nach dem Tod des Vaters verzweifelt. Doch Kater Murr (Susanne Netal) steht ihm zur Seite.

Zu diesem großen Ganzen gehörte in guter Tradition ein mächtiges Kuchenbufett in der Pause und natürlich, dass am Ende alles gut wird. Der arme Müllerssohn bekommt das Königreich samt Prinzessin und der schlaue Kater einen guten Posten ab.

Die Proben für den „Gestiefelten Kater“ begannen schon im April. Am Sonnabend war nach zwei Vorstellungen alles passé. Es gibt auch schon Ideen für 2025, aber die seien noch geheim.