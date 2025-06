Seit 14 Monaten brennt es immer wieder in einer Kleingartenanlage in Osterburg. Jetzt prüfen die Ermittler, ob neue Straftaten auf das Konto des Brandstifters gehen.

Die Feuerwehr Osterburg bei einem der Brände in der Kleingartenanlage Ende Oktober.

Osterburg. - 14 Monate ist es her, dass die erste Laube in der Osterburger Kleingartenanlage „Aufbau“ in Flammen aufging. Die Polizei sucht seitdem nach einem Brandstifter. Nun prüfen die Ermittler, ob der Serie neue Straftaten zuzuordnen sind.