Premiere mit einem besonderen Trio in Goldbeck

Zum ersten Mal in diesem Jahr öffnet sich der Vorhang auf der Bühne der Goldbecker Zuckerhalle: Ein Trio möchte die Besucher mit einer Mischung aus Lesung und Comedy unterhalten. Nicht nur darüber freut sich der Vorsitzende des Goldbecker Zuckerhallen-Vereins.

Jörg Schwedler (von rechts), Dominik Bartels und Sebastian Hahn möchten die Gäste in Goldbeck begeistern.

Goldbeck - Die Mitglieder des 2018 gegründeten Zuckerhallen-Vereins haben sich auf die Fahnen geschrieben, mit kulturellen „Leckerbissen“ das Leben auf dem Lande bereichern zu wollen. Was in den vergangenen Monaten aufgrund der pandemischen Lage schwer zu realisieren war. Deshalb freut sich die „Zuckerhallen-Mannschaft“ und sicherlich nicht wenige Interessenten der Region auf den 2. Oktober: Dann öffnet sich der Vorhang auf der Bühne der Halle zur ultimativen Ossi-Lesung. Jörg Schwedler, gebürtiger Eichstedter, wird nicht zum ersten Mal Gast in Goldbeck sein. Zusammen mit Dominik Bartels und Sebastian Hahn präsentiert er „Sport und andere Todesursachen“.