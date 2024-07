Vizekanzler Robert Habeck (Die Grünen) besucht das Unternehmen Ost-Bau in Osterburg. Kritiker der aktuellen Bundespolitik wollen ihn draußen begrüßen.

Besuch von Vizekanzler Robert Habeck in Osterburg von zwei Demonstrationen flankiert

Vize-Bundeskanzler Robert Habeck (Die Grünen) will am Freitag, 12. Juli 2024, das Osterburger Unternehmen Ost-Bau besuchen.

Osterburg. - In Zusammenhang mit dem Besuch von Vize-Bundeskanzler und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Die Grünen) beim Unternehmen Ost-Bau am Freitag in Osterburg sind zwei Demonstrationen angemeldet.

Eine vom Verbund „Gegenwind Altmark“, in dem sich Gegner (Bürgerinitiativen, Vereine) des weiteren Ausbaus von Windkraftenergie vereint haben. Namentlich dahinter steht Renate Moesenthin, die angesetzte Zeit ist 7.20 bis 9.30 Uhr. Die zweite Demonstration wurde von Michael Ryll angezeigt. Sie ist laut selbigem mit „Für Frieden, gegen Preissteigerungen und die Ampel“ betitelt und ist für 7.30 bis 11 Uhr angemeldet. Beide Demos finden auf dem Bürgersteig bei Ost-Bau im Gewerbegebiet „Am Schaugraben“ statt.

Robert Habeck kommt im Rahmen seiner Sommerserie nach Osterburg. Er will sich ein Bild von der wirtschaftlichen Lage im Land machen. Die offizielle und geschlossene Veranstaltung beginnt 8.30 Uhr.

Ost-Bau über sich: „Die Osterburger Straßen, Tief- und Hochbau GmbH ist als starkes mittelständisches Bauunternehmen ein zentraler Bestandteil der regionalen Wirtschaft und ein herausragendes Beispiel für nachhaltige und innovative Bauprojekte.“