Radweg, neue Uchtebrücke: Was Osterburgs Bürgermeister zu Walslebener Projekten sagt

Eine neue Uchtebrücke am Eichengrund, ein Radweg nach Düsedau: Bürgermeister Nico Schulz (Freie Wähler) und Bauamtsmitarbeiter Heiko Karg erklären, wie es um die beiden Vorhaben für Walsleben steht.

Die Radfahrer- und Fußgängerbrücke über der Uchte am Eichengrund in Walsleben ist seit 2014 gesperrt.

Osterburg/Walsleben - Im März 2014 wurde die Uchtebrücke in Walsleben für Nutzer gesperrt. Acht Jahre später legt sich das marode Holzkonstrukt immer noch über den Fluss. Doch sein Abriss rückt näher. Denn in die Bemühungen um eine neue Brücke am Eichengrund ist Bewegung gekommen.