Die Bürgermeisterwahl in der Altmärkischen Wische am 18. Mai wurde vom Wahlausschuss für gültig erklärt. Hier zwei Reaktionen auf das Ergebnis.

Reaktionen auf die Bürgermeisterwahl in der Gemeinde Altmärkische Wische

Glückwünsche am Wahlabend, 18. Mai 2025, in Neukirchen (von links): Verbandsgemeindebürgermeister Rüdiger Kloth, frisch gewählter Bürgermeister der Altmärkischen Wische Tim Homann, stellvertretende Bürgermeisterin Kerstin Musche.

Neukirchen. - Der Wahlausschuss für die Bürgermeisterwahl in der Gemeinde Altmärkische Wische hat am Dienstag getagt und keine Beanstandungen gehabt. Die Wahl ist gültig, der selbstständige Landwirt Tim Homann (31) aus Neukirchen wird in der nächsten Gemeinderatssitzung auf sein Ehrenamt vereidigt.