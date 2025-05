Mit einer 20.000 Euro teuren Anschaffung will die Firma Flachglas ihrer Belegschaft in Osterburg die Arbeit erleichtern. Warum sich diese Investition für das mittelständische Unternehmen lohnt, obwohl sie kein Geld bringt.

Osterburg. - „Anfangs war es gewöhnungsbedürftig“, sagt Michael Siebert, Mitarbeiter bei Flachglas in Osterburg, „aber heute nutze ich das Exoskelett sehr gern und häufig.“ In nur zwei Minuten hat er das Geschirr angeschnallt und macht sich an die Arbeit. Dass er dabei von einem Exoskelett unterstützt wird, ist neu und durchaus erwähnenswert, denn es ist in der Region wohl einmalig.