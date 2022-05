Rochauer Narren starten in die 57. Session

Die Narren sind los! Die Rochauer Karnevalisten präsentierten ihr neues Prinzenpaar, zogen durchs Dorf und stellten ein Programm auf die Bühne. Sie hoffen, dass sie im Januar und Februar wieder in der Mehrzweckhalle feiern können.

Karnevalsauftakt in Rochau: Auf einer zwischen Gemeindehaus und Konsum aufgestellten Bühne präsentierten sich Gunnarr I. und seine liebreizende Prinzessin Daniela I.

Rochau - Pünktlich um 14.14 Uhr ertönte der Schuss aus der Konfettikanone „Wilhelmina“ und der Präsident Frank Bräuer eröffnete am Sonnabend die 57. Session der Rochauer Karnevalsgeschichte. Es war die erste Veranstaltung in dieser Form, die im Freien stattfand. Unter Beachtung der Corona-Richtlinien wurde diese Veranstaltung geplant und durchgeführt. Das Wetter spielte mit und so fanden sich zahlreiche Schaulustige ein, die dem bunten Treiben der Karnevalisten folgten.