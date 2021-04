Rohrbecker freuen sich über neue Bäume an der Straße nach Iden

Rohrbeck

„Wir freuen uns riesig darüber.“ Kerstin und Helmut Sasse sind begeistert über die große Pflanzaktion an der Kreisstraße von Rohrbeck nach Iden. Die beiden Rohrbecker, die sich unter anderem im Dorfverein und im Wischeverein engagieren, machen sich seit vielen Jahren für mehr Baumpflanzungen und Aufforstungen stark. Viele Einwohner aus dem kleinen Ort der Gemeinde Iden und auch Bürger aus dem Umland sprachen sich ebenfalls lobend über diese Aktion unter Regie des Landkreises aus. 40 Obstbäume stehen nun auf der linken Seite der Kreisstraße von Iden kommend vor Rohrbeck. Kirsch-, Birn-, Apfel- und Pflaumbäume sollen dort gedeihen.

„Wir haben alles genau verfolgt“, blicken Kerstin und Helmut Sasse zurück. Nachdem die Löcher für die spätere Bepflanzung ausgehoben wurden, herrschte zunächst einmal Stillstand. „Gefühlte vier Wochen ist nichts passiert.“ Zu einem späteren Zeitpunkt hätten beide erfahren, dass es wohl Probleme mit einer in der Erde liegenden Leitung gegeben hätte. Die Bäumchen sind nun in der Erde. „Das ist prägend für unsere Region“, betont Kerstin Sasse, die sich auch an vielen anderen Stellen mehr Obstbäume und vor allem Alleen vorstellen kann. Sasses haben vor drei Jahren eine Bürgersprechstunde beim damaligen Landrat Carsten Wulfänger genutzt, um die Thematik Baumpflanzungen anzusprechen. „Damals waren sie gerade dabei, Bäume an der Straße bei Goldbeck abzuholzen“, so Helmut Sasse. Den aktuellen Landrat Patrick Puhlmann (SPD) haben die beiden Rohrbecker ebenfalls einen Besuch abgestattet, um darauf aufmerksam zu machen.

Der Einsatz hat sich ausgezahlt. „Viele Leute haben sich über die Pflanzungen gefreut.“ Übrigens standen vor vielen Jahren, als die Straße von Rohrbeck nach Iden noch einem Feldweg ähnelte, ebenfalls Obstbäume an dieser Strecke. Gern denken Sasses an die mit dem Zuckerhallenverein initiierte „Obstbaum-Radtour“ vor zwei Jahren zurück. Den radelnden Naturfreunden fielen mehrere Straßenabschnitte auf, die mit Bäumen geschmückt werden könnten. Wenn es die Situation wieder zulasse, so Helmut Sasse, möchte der Wischeverein, vielleicht wieder in Kooperation mit dem Goldbecker Zuckerhallenverein, Radtouren dieser Art organisieren.

Die Kreisstraßenmeisterei hat seit Ende März mehrere Baumpflanzungen an ihren Straßen realisiert. 40 Obstbäume wurden beispielsweise auch bei Altenzaun neu in die Erde gesetzt. Der Landkreis schreibt hinsichtlich der Pflanzungen von „Ausgleichsmaßnahmen 2021 für zum Beispiel durch Trockenheit geschädigte Bäume oder Sturmschäden“ und setzt damit ein Zeichen für Klimaneutralität.