Rohrbecker Streuobstwiese nimmt Gestalt an

So wie Horst Blum griffen am Sonnabend zwei Dutzend Helfer bei Rohbeck zu Schippe und Spaten, um die ersten 18 von rund 40 Obstbäumen in die Erde zu bringen. Bevorzugt alte und hochstämmige Sorten sollen die künftige Streuobstwiese prägen.

Foto: Ralf Franke