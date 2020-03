Cheforganisatorin Inge Schuster begrüßte die Gäste, dann ging die zweite Runde der Wahrenberger Rommee-Dorfmeisterschaft so richtig in die Vollen. Foto: Jörg Gerber

In Wahrenberg spielten Kartenfreunde um den Titel des Rommee-Dorfmeisters.

Wahrenberg l Der Auftakt zu den Wahrenberger Dorfmeisterschaften war bereits vollzogen, nun gingen Rommeespielerinnen und -spieler die zweite Runde an. 25 Teilnehmer, 22 Frauen und drei Männer, konnte Cheforganisatorin Inge Schuster am Sonnabend begrüßen. Sie verteilte Glückskekse und sorgte so für einen launigen Einstieg in das Kräftemessen am Kartentisch. Insgesamt werden traditionell drei Spieltage benötigt, bis der Dorfmeister feststeht. Wer in die Wertung kommen möchte, der muss mindestens an zwei Runden teilnehmen. Bei drei Teilnahmen wird das schlechteste Ergebnis gestrichen.

Am Sonnabend war der große Raum im Mehrzweckgebäude sehr gut gefüllt. Zwei Runden mit jeweils 15 Spielen waren angesetzt, zwischendurch gab es eine Pause, in der Kuchen und Kaffee sowie weitere Getränke gereicht wurden. In der Auswertung des Tages gab es für alle Teilnehmer einen Preis. Wurst- und Fleischpreise wechselten so die Besitzer. Am Sonnabend, 4. April, wird sich nun zur Finalrunde getroffen. Dann erfolgt die Auswertung aller drei Runden und der Dorfmeister 2020 kann bekanntgegeben werden.