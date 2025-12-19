Adventskalender war gestern: Bei Familie Sylvester in Seehausen treibt bis Heiligabend ein unsichtbarer Strolch namens Lasse seinen Schabernack. Die Tochter liebt es.

Schabernack vor Weihnachten - Familie aus Seehausen hat einen frechen Adventswichtel zu Gast

Hinter dieser kleinen Tür wohnt der Wichtel. Katrin Sylvester aus Seehausen (Altmark) im Landkreis Stendal hat ihm seinen Vorgarten gestaltet, alles andere macht Lasse selbst.

Seehausen. - Von einem Streich erzählt die Tochter des Hauses heute noch. Da hatte ihre Mutter eines Morgens doch tatsächlich einen Schnurrbart im Gesicht! Einmal mehr trieb der Adventswichtel seinen Schabernack mit Familie Sylvester aus Seehausen (Altmark) im Landkreis Stendal. Das vierte Jahr in Folge geht das nun schon so.