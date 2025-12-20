Trotz grüner Ampeln kein Vorankommen Stau und Wartezeiten an neuer Brücke in Magdeburg: Heumarkt wird zur Geduldsprobe
Lange Schlangen, verpasste Grünphasen und stockender Verkehr sorgen bei Autofahrern für Frust. Wie Stadt und Politik dagegen vorgehen wollen.
20.12.2025, 08:15
Magdeburg. - Vor knapp zwei Jahren wurde die Kaiser-Otto-Brücke nach langer Bauzeit für den Autoverkehr freigegeben. Seitdem hat sich die Lage am Heumarkt insbesondere zu Stoßzeiten deutlich zugespitzt: Autofahrer klagen über lange Wartezeiten an den Ampeln und stockenden Verkehr.