Lange Schlangen, verpasste Grünphasen und stockender Verkehr sorgen bei Autofahrern für Frust. Wie Stadt und Politik dagegen vorgehen wollen.

Stau und Wartezeiten an neuer Brücke in Magdeburg: Heumarkt wird zur Geduldsprobe

Vor allem in den frühen Morgenstunden und am Nachmittag ist der Heumarkt stark frequentiert, was teilweise zu Staus und langen Wartezeiten führt.

Magdeburg. - Vor knapp zwei Jahren wurde die Kaiser-Otto-Brücke nach langer Bauzeit für den Autoverkehr freigegeben. Seitdem hat sich die Lage am Heumarkt insbesondere zu Stoßzeiten deutlich zugespitzt: Autofahrer klagen über lange Wartezeiten an den Ampeln und stockenden Verkehr.