Schäfer aus Seehausen ruft um Hilfe: „Wer Wölfe sehen will, kommt zu mir“

Scharpenhufe - „Wer Wölfe sehen will, geht nicht mehr in den Zoo, sondern kommt zu mir!“ Schäfer Klaus Hildebrandt, der mit seinen Tieren ganz im Norden des Landkreises Stendal gut 170 Hektar Deiche an Elbe und Aland pflegt, verfügt über eine große Portion Sarkasmus. Der kostet nichts und so schnell nehmen kann ihm den auch niemand.