Nach dreieinhalb Jahren im Amt hat Peter Lemke den Trainerposten beim Landesklasse-Vertreter niedergelegt. Der neue Coach stand in Cracau schon einmal auf dem Zettel - und hat sich in einem „Probetraining" empfohlen.

Neuer Coach, neues Glück: BSV 79 startet in die Saisonvorbereitung

Magdeburg - An diesem Sonnabend um 15 Uhr rollt in der Büchnerstraße wieder der Ball. Zum ersten Testspiel nach der Sommerpause empfangen die Landesklasse-Fußballer des BSV 79 den SV Blau-Weiß Elbe Glindenberg aus der Kreisliga Börde. Dann wird ein neuer Verantwortlicher an der Seitenlinie der Grün-Weißen stehen. Nach dreieinhalb Jahren hat der bisherige Trainer Peter Lemke seinen Posten zum Ende der vergangenen Saison niedergelegt.