Schüler aus dem Kreis Stendal starten mit Ehering in die Ferien

Osterburg. - Diskoklänge in der Schule? Was war da bloß los? Sträflinge und Prinzessinnen, Polizisten und Rockstars tanzten gestern durch das Schulgebäude in der Hainstraße. Nach der Zeugnisausgabe feierten die Grundschüler Fasching. Und wie!

Ballontanz in der Grundschule Hainstraße in Osterburg (Kreis Stendal): So macht Ferienstart Spaß. Foto: Astrid Mathis

„Das ist bei uns vor den Winterferien Tradition“, erzählte Schulleiterin Silke Schulz, selbst als 13. Fee mit Hexenhut dunkel glitzernd verkleidet. „Das ganze Kollegium macht mit. Und so viele Eltern und Omas, dass es ein richtig schönes Fest wird. Großes Dankeschön!“

Das ist echte Freundschaft: Im Standesamt der Grundschule in Osterburg (Kreis Stendal) besiegelten Pia Krüger (links) und Emma Scheffer ihre Freundschaft mit einem silbernen Ring. Foto: Astrid Mathis

Schlangestehen beim Standesamt. „Du bist meine allerbeste Freundin“, sagte Pia Krüger. „Und du meine“, erwiderte Emma Scheffer, als es so weit war. Ein Ring aus Alufolie, eine Umarmung – fertig. Für einen Tag verheiratet.

Und ab zur nächsten Station! Kinderschminken, Haare färben und flechten, Ballontanz, Eierlauf, Tattoos, Fotowand und Sportspiele – so macht Schule richtig Spaß. Im Ferienhort sorgte das Team Jeannette Käckenmeister mit Yoga, Schachturnier, Fensterbildern und Waffelbacken für gute Laune.