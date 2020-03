Das Marathon-Schwimmen, das die Seehäuser Waldbadförderer für den Sommer planen, nimmt Formen an. .

Seehausen l Bereits in der ersten Runde in der Waldbadgaststätte, der im April eine zweite folgen soll, konnte der Ideengeber schon einen relativ konkreten Rahmen für das Schwimm-Event aufzeigen, das von Freitag, 19. Juni 2020, 10 Uhr bis Sonntag, 21. Juni, dauern soll. 24-Stunden-Schwimmen, so Fiedler, habe es schon gegeben, von einem 62-Stunden-Spektakel dieser Art habe er zumindest in Sachsen-Anhalt noch nichts gehört.

Die Gründe für die Initiative sind vielfältiger Natur. So wollen die Badförderer auf die Defizite beim Schwimmunterricht aufmerksam machen und darauf, dass die meisten Unfälle bei Kindern mit tödlichen Folgen im Wasser passieren. Außerdem weiß nicht nur der Mediziner a. D. Walter Fiedler um die gesundheitsfördernde Bedeutung der Ganzkörperbewegung. Nicht zuletzt soll der Bekanntheitsgrad der Hansestadt gestärkt und – ganz wichtig – auf den dringenden Sanierungsbedarf der über 80-jährigen Naherholungsstätte aufmerksam gemacht werden. Vielleicht geschehen ja doch noch Zeichen und Wunder in Sachen Fördermitteln, hofft Fiedler mit Blick auf bislang erfolglose Anträge, um bei einem Rundgang im Dunkeln aber auch zu zeigen, was die „Rentnerbrigade“ seit Januar leistet, nachdem das große Schwimmbecken Anfang des vergangenen Jahres erst aufwendig abgedichtet und so der Wasserverlust vorerst gestoppt werden konnte.

Die Gäste bekamen das Planschbecken zu sehen, das doch mehr zu entkernen war, als ursprünglich gehofft, das aber rechtzeitig zur Saisoneröffnung samt Wasserpilz und Rutsche für die kleinsten Gäste wieder zur Verfügung stehen soll. Wozu auch die Erneuerung von zwei Treppen gehört. Plus eine Rampe, die für Rollstühle und Kinderwagen geeignet ist.

Bilder Bevor Donnerstagabend in der Waldbadgaststätte die erste Vorbereitungsrunde für das Seehäuser Schwimm-Event im Juni startete, ging es auf das...



Was das Marathon-Schwimmen betrifft, können die Badförderer offenbar auf eine breite Unterstützung aus den Reihen von Feuerwehren, Schulen, Sport- und Kulturvereinen, Wasserwacht und Kommunen setzen. Nicht nur, was den rekordverdächtigen Schwimmwettbewerb, sondern auch das Rahmenprogramm an drei Tagen und zwei Nächten von der Kinderbelustigung bis zum Platzkonzert betrifft.

Da gab es schon am Donnerstag einige Zusagen, mit denen die Organisatoren rechnen können. Walter Fiedler bittet aber um weitere Angebote, um das Geschehen im und am Becken koordinieren zu können.

Bei allem Drumherum ist es aber wichtig, dass in den 62 Stunden immer mindestens eine Schwimmerin oder ein Schwimmer im großen Becken ist. In der üblichen Öffnungszeit zwischen 10 und 20 Uhr dürfte das das kleinere Übel sein. Schwieriger wird das zwischen 20 und 10 Uhr. Und das nicht nur, für das Aufrechterhalten des Schwimm-Marathons, sondern auch für die Besetzung des Wettkampfgerichtes, des Versorgungsstützpunktes und die Anwesenheit von Rettungsschwimmern. Die DRK Wasserwacht „Östliche Altmark“ hat aber schon positive Signale gesendet. Tagsüber sorgen die Bäder GmbH Wittenberge für die Sicherheit und die Waldbadgaststätte für die Versorgung der Besucher.

Die ersten Runden in den abgesperrten Bahnen fünf und sechs am Freitag sollen den Kindern und Jugendlichen von Grund- und Gemeinschaftsschule Seehausen vorbehalten sein. Dann könnten Teilnehmer der Freiwilligen Feuerwehren folgen, die die Freitagabende ohnehin oft für Schulungen oder Übungen verplant haben, so Fiedler. Der Rest muss sich noch sortieren.

Für eine Teilnehmergrenze nach oben würde nur der Beckenrand und der Platz auf den Nebenanlagen sorgen, für die es schon so viele Campinganfragen gibt, dass es knapp werden könnte. Verbandsgemeindebürgermeister Rüdiger Kloth brachte deshalb den Versammlungsraum der Seehäuser Feuerwehr als Übernachtungsmöglichkeit und das Einsatzfahrzeug zur Dekontamination Dekon P als mobile Dusche vor Ort ins Spiel.

Das Minimalziel sind 1000 zahlende Teilnehmer

Wichtiger Nebeneffekt des Schwimm-Spektakels ist natürlich auch, Geld für die Arbeit des Fördervereins zu akquirieren. Weshalb jeder Teilnehmer (ausgenommen die Tagesgäste) einen Euro Startgeld für die Anmeldung bei der Jury zahlen soll. Theoretisch könnte man für einen Euro so 62 Stunden baden. Aber das ist natürlich nicht im Sinn des Erfinders. Walter Fiedler hat schon einmal Anmeldelisten gedruckt. Die sind bis 1000 durchnummeriert. Das heißt, so viele Teilnehmer (inklusive Mehrfachmeldung) sind das erklärte Minimalziel von Walter Fiedler und dessen Unterstützern. Abgerechnet wird zum Schluss, am Sonntag Schlag 24 Uhr.