Bisher ist die Saison im einzigen Flussbad der Altmark durchwachsen. Doch besseres Wetter im Kreis Stendal am Wochenende lässt Bade-Fans hoffen.

Sommerwetter im Kreis Stendal: Wann das Biesebad in Osterburg geöffnet ist

Besonderes Freibad in der Altmark

Bei schlechtem Wetter bleibt das Biesebad in Osterburg geschlossen.

Osterburg. - Es war zu oft nass und zu häufig zu kühl: Das Wetter in diesem Sommer gefällt den Ferienkindern genauso wenig wie Annett Lenzner. Sie betreibt das Biesebad in Osterburg und muss zur Saisonhalbzeit ein durchwachsenes Fazit ziehen. Immerhin: An diesem Wochenende könnte der Wettergott ihr und den Badegästen wieder wohlgesonnen sein.