Die Krumker Pferdetage waren nicht nur ein Muss für viele Altmärker. Um am Gala-Abend die Crème de la Crème des Pferdezuchtverbandes Anhalt-Brandenburg live zu erleben, reisten auch Gäste aus den angrenzenden Bundesländern an.

Gala-Abend der Krumker Pferdetage 2023: Nach dem Motto „Das Leben ist bunt wie ein Zirkus“ preschte André Muhl mit den anderen Fahrern in einer Quadrille durch die Krumker Reithalle, dass die Zuschauer nur so staunten.

Krumke - Traditionell am letzten Septemberwochenende hieß es im Reitsportzentrum: „It's showtime, Krumke!“ Mit einer Gala startete der Reit-, Fahr-und Tourismusverein am Freitag vor ausverkauftem Haus in das Schauvergnügen.

Frank Klakow, Vorsitzender des Vereins, eröffnete das Spektakel zusammen mit der Zuchtleiterin des Pferdezuchtverbandes, Antje Lembcke, und Moderator Sascha Wunderlich. Seit 1995 gehören die Krumker Pferdetage zu den Höhepunkten des Jahres. Und am Gala-Abend gab es einiges zu bestaunen.

Vorneweg der Fanfarenzug aus Neustadt/Dosse, dann die Erntekrone – das ist bei der Herbstveranstaltung einfach Tradition. Dr. Jürgen Böhm aus Meßdorf fuhr mit altehrwürdigem Gespann, einem 90 Jahre alten altmärkischen Ackerwagen und den jüngsten Mitgliedern des Vereins in die Halle. Kaum war die Erntekrone angebracht, wartete der Gastgeber mit einer Premiere auf: Die Jugendmannschaftseuropameisterin und Deutsche Meisterin im Gespannfahren, Marcella Meinecke, präsentierte den gekörten fünfjährigen Hengst Dankwart im Einspänner und damit einen Alt-Oldenburger erster Güte vom Landgestüt Celle. Gelassen schreitend und mit Freude am Fahren zeigte der für das Bundeschampionat Qualifizierte sein Können.

Gala-Abend der Krumker Pferdetage 2023: Seit Jahren fertigt Familie Muhl mit Freunden in liebevoller Arbeit die Erntekrone an. Hier wird sie gerade nach oben gezogen. Foto: Astrid Mathis

Auch die Championatsfohlen von Lutz Freimann und Frank Klakow von „Element of Crime“ waren mit ihrer Top-Bewegungsdynamik eine Augenweide und ließen die Züchterherzen höher schlagen.

Nach langer Pause waren in diesem Jahr erstmals wieder Haflinger mit einem Schaubild vertreten. Erst am 9. September hatte die IG Haflinger in Prussendorf ihr 30-jähriges Bestehen gefeiert. Nun konnten die Gäste in Krumke die blonden Vierbeiner im Ein- und Zweispänner und an der Hand erleben. Mit dabei: IG-Vorsitzender Michael Kersten aus Rochau mit seinen Stuten und Siegerfohlen.

Gala-Abend der Krumker Pferdetage 2023: ABBA ohne Pferd - die Voltigierer aus Krumke zeigten einmal mehr, dass sie fit sind und richtig tolle Choreographien umsetzen können. Foto: Astrid Mathis

Der Haflinger-Präsentation schloss sich ein besonders beliebter Programmpunkt an: Hartmut Muhls Kegelfahren. Nach Zeit schossen die Zweispänner durch den Parcours. Der Krumker Ferdinand Grams, dem Klakow außerdem zum Titel Deutscher Jugendmeister gratulierte, legte im Vierspänner los. Sophie Ploewka aus Rossau, André und Sophie Muhl aus Haverland, Steffen Lahmann aus Poritz sowie der Klötzer Henri Wilhelm Büst mit Georg Wunderlich im Wagen bewiesen, dass der Nachwuchs im Fahren gesichert ist.

Mit Lisa Röckener aus Kettenkamp kündigte Sascha Wunderlich im zweiten Teil des Abends eine Koryphäe in Sachen Dressur an. Die 28-jährige Pferdeflüsterin hat ihren Lehrerberuf längst an den Nagel gehängt, um mit Balou als Influencerin und Ausbilderin die Menschen zu begeistern. Ob Seilspringen oder Knicks – das macht ihr Liebling ohne Trense. Kein Wunder, denn sie reitet seit sie drei Jahre alt ist.

Gala-Abend der Krumker Pferdetage 2023: In Krumke ist Sitzfleisch gefragt. Doch für Pferdefreunde ist das kein Problem, wenn sie so gut unterhalten werden wie hier. Foto: Astrid Mathis

Früh übt sich – das gilt ebenso für die Krumker Voltis. Das Aushängeschild des Vereins präsentierte drei Gruppen in verschiedenen Schaubildern. Bei ihrer Choreographie zu ABBA-Hits überzeugten sie auch ohne Pferd. Neben Amarie Santamaria Dias (12), die außer der Deutschen Meisterschaft (Jugend) eine Woche zuvor noch die Nordostdeutsche Meisterschaft in Krumke gewann, rückte Landesmeisterin Emma Gille ins Rampenlicht. Krumke II präsentierte ihre Kür der Saison.

Gala-Abend der Krumker Pferdetage 2023: Die Zuschauer konnten Haflinger an der Hand, am Pflug und im Zweispänner erleben. Erst am 9. September hatte die IG Haflinger in Prussendorf ihr 30-jähriges Bestehen gefeiert. Foto: Astrid Mathis

Finale! Sascha Wunderlichs Schaubild setzte den Schlusspunkt. Nach dem Motto „Die Welt ist bunt wie ein Zirkus“ machten die Krumker Voltis und jungen Fahrer in Kostümen und mit Quadrille noch mal Stimmung, bevor der Römerwagen das Ende einläutete. Das Ende zumindest für den Gala-Abend, denn am Sonnabend folgte ja noch der Familientag.