Ein W-50-Feuerwehr-Oldtimer hat den Platz eines sehnsüchtig erwarteten Löschfahrzeugs LF 20 vor der Wischelandhalle in Seehausen vorübergehend eingenommen.

Seehausen - Die Freiwillige Feuerwehr Seehausen hatte sich für ihr 140-jähriges Jubiläum und für seine Lebensretter etwas Besonderes vorgenommen: Nach dem erfolgreichen Tag der offenen Tür sollte die große Geburtstagsparty in der Wischelandhalle der krönende Abschluss werden. Der Feuerwehrförderverein ließ sich nicht lumpen – Band „No Limit", reichhaltiges Büfett und Erfrischungen bis in die späten Stunden versprachen eine legendäre Feier. Doch was als perfekter Jubiläumsabend geplant war, nahm eine unerwartete Wendung: Während das ersehnte neue Löschfahrzeug LF 20 aus unerwarteten Gründen nicht wie geplant übergeben werden konnte, sorgte ausgerechnet ein 68-jähriger Chefarzt für den unvergesslichen Höhepunkt des Abends.