Der 25. Juni steht in Halberstadt ganz im Zeichen der Bewegungsfreude: Die Sportabzeichen-Tour macht Station im Friedensstadion. Damit ist Halberstadt eine von nur fünf Städten in Deutschland, in denen dieses Jahr dieses ganz besondere Fest des Sports stattfindet. Das bietet für jeden etwas - selbst wenn man nicht um Punkte fürs Abzeichen kämpfen mag.

Trimmy ist das Maskottchen des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) und am 25. Juni in Halberstadts Friedensstadion dabei, wenn die Sporttabzeichen-Tour 2025 Station in Halberstadt macht.

Halberstadt. - Sportabzeichen? Kennen viele noch aus ihrer Schulzeit. Immerhin stellen Schulen mit mehr als 50 Prozent den Löwenanteil der Orte, an denen Sportabzeichen in Deutschland abgelegt werden. Doch es geht auch außerhalb von Schulen und Vereinen. Zum Beispiel am 25. Juni in Halberstadt.