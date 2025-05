Kinderfest in Osterburg am 1. Juni Spendenaktion für Kinderfest in Osterburg - Jetzt werden Vereine gesucht

Beim Spargelfest in Osterburg wurden 100 Kilogramm Spargel an Besucher verkauft. Der Erlös kommt auch einem Fest für Kinder zugute. Was hinter der Aktion steckt und wie sich Vereine noch beteiligen können.