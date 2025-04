Stadt- und Spargelfest in Osterburg 2025: Das Programm im Überblick

26. Stadt- und Spargelfest in Osterburg

Osterburg. - In knapp vier Wochen ist es soweit: Vom 9. bis 11. Mai 2025 feiert Osterburg das laut eigenen Angaben „größte Frühlingsfest der Altmark“ mit mehreren Tausend Gästen. Jetzt gibt es die Details zum Programm des 26. Stadt- und Spargelfestes. Das sind die Höhepunkte des Festwochenendes.

Freitag, 9. Mai

Der Startschuss fällt mit dem traditionellen Festumzug am Freitagabend um 19 Uhr. Unter dem Motto „Osterburg zeigt Flagge“ ziehen Vereine und andere Engagierte aus der Einheitsgemeinde vom Rathaus in der Ernst-Thälmann-Straße zum Festgelände. Dort, auf der Showbühne am Großen Markt, eröffnen Gemeinde- und Ortsbürgermeister das Stadt- und Spargelfest gemeinsam offiziell um 19.30 Uhr. Im Anschluss gibt es ein Freibier für die erwachsenen Teilnehmer und gratis Autoscooterfahrten für die Kinder und Jugendlichen vom Festumzug.

Danach gestaltet Radio MDR Sachsen-Anhalt den Abend, unter anderem mit Moderator Lars Wohlfarth, der Band „Nobody Knows“ und den Discospatzen der Osterburger Carnevalsgesellschaft (OCG), bevor um 22.45 Uhr das große Höhenfeuerwerk über dem Festgelände gezündet wird.

Samstag, 10. Mai

Am Sonnabend gibt es das beliebte Osterburger Bürgerfrühstück ab 9 Uhr auf dem Kleinen Markt. Der Ratskeller Osterburg präsentiert zudem direkt im Anschluss ab 12 Uhr auch die „Große Osterburger Spargeltafel“ am selben Ort.

Auf der Showbühne am Großen Markt zeigen beim Osterburger Stadt- und Spargelfest unter anderem Tanzgruppen aus der Region ihr Können. Foto: Astrid Mathis

Auf den beiden Bühnen am Großen Markt und am Hilliges-Platz treten ab 11 Uhr verschiedene Musiker und Tänzer auf, darunter viele Gruppen aus der Region. Um 19 Uhr beginnt dann die große Party auf der Hauptbühne. Die Highlights sind in diesem Jahr das Nena-Double „Lena“ und die Partyband „Luxusrausch“. Am August-Hilliges-Platz gibt es um 22 Uhr eine Feuershow mit Musik und Akrobatik. Danach steigt die Aftershowparty mit DJ bis nachts um 2 Uhr.

Sonntag, 11. Mai

Zum Abschluss des Stadt- und Spargelfestes am Sonntag beleben Vereine und Händler ab 11 Uhr noch einmal das gesamte Festgelände in der Osterburger Innenstadt. Vorher, um 10 Uhr, hält der Osterburger Pfarrer Gordon Sethge gemeinsam mit dem Zirkus- und Schaustellerpfarrer Klaus Zebe einen Festgottesdienst auf dem Autoscooter, der auf dem Parkplatz Lindenstraße aufgebaut wird.

Um 12 Uhr lädt der Ratskeller noch einmal zur großen Spargeltafel auf den Kleinen Markt. Um 13 Uhr startet das beliebte Spargel-Wettschälen auf dem Großen Markt und auf der Bühne am Hilliges-Platz tanzt um 14 Uhr die OCG.

In diesem Jahr leider ohne Riesenrad: Der Rummel beim Osterburger Stadt- und Spargelfest lockt 2025 mit anderen bunten Fahrgeschäften. Foto: Stephan Metzker

Das ganze Wochenende lang in Osterburg

An allen drei Tagen laden die Gewerbetreibenden von Osterburg zum Schmökern, Schmausen und Verweilen in die Breite Straße und bauen dafür eigens eine weitere Bühne auf. Dort wird das Programm in diesem Jahr unter dem italienischen Motto „Dolce Vita“ gestaltet.

Damit es nicht langweilig wird, moderiert das Speckgrabenquartett aus Rochau von Freitagabend bis Sonntagnachmittag auf der Bühne der Händler und unterhält die Besucher mit Live-Musik und anderen Darbietungen. Am Freitagabend wird Italo-Disco gespielt (inklusive kulinarischem Verwöhnmoment), am Sonnabend um 15 Uhr präsentiert Händlerin Andrea Lux italienische Mode und am Abend findet eine Feuer- und Lichtshow statt.

Das Höhenfeuerwerk wird am späten Freitagabend über dem Stadt- und Spargelfest in Osterburg zu sehen sein. Foto: Stephan Metzker

Wer eine echte Königin treffen will, hat dazu beim Stadt- und Spargelfest natürlich auch wieder die Gelegenheit. Für die designierte Osterburger Spargelkönigin Linda Haucke wird es das erste Fest in dieser Rolle sein.

Großer Rummel beim Stadt- und Spargelfest in Osterburg

Für Jung und Alt öffnet außerdem der beliebte Rummel ab Freitagnachmittag auf dem Parkplatz in der Lindenstraße. Egal ob mehr oder weniger Action gewünscht ist: Bei den zahlreichen Fahrgeschäften ist für jedermann etwas dabei. Die Adrenalin-Junkies dürfen im Freifallturm Platz nehmen und sich aus 15 Metern Höhe hinabstürzen, für die Kleinsten gibt es mehrere Kinderkarusselle und bei den Jugendlich ist seit eh und der rasante „Breakdancer“ beliebt. Natürlich sind auch Klassiker wie der Autoscooter und eine Mini-Achterbahn wieder dabei.