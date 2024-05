Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Osterburg. - Es war das Spargelfest der Superlative, was die Stimmung angeht. Und des Abschieds. Nachdem das Stadtfest Osterburg in den Vorjahren mit Feuerwerk beeindruckt hatte, setzte Radio Brocken am Sonnabend mit der Lasershow noch eins drauf. Dann wurde bis in die Nacht gefeiert, als ob es kein Morgen gäbe. Am Ende des Festwochenendes verabschiedeten sich, wie angekündigt, die Osterburger Blasmusikanten mit einem eigens für ihre Fans gedichteten Lied.