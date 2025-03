Mitarbeiter der Hochschule Magdeburg-Stendal und des Bundeskriminalamtes haben die Ergebnisse von zwei Sicherheitsbefragungen in Osterburg vorgestellt.

Lena Ruß, Studentin an der Hochschule Magdeburg-Stendal, hat die Ergebnisse der Sicherheitsbefragung in Osterburg vorgestellt.

Osterburg. - Wie sicher fühlen sich die Bürger in Osterburg? Und sind die Behörden gleicher Meinung? Die Ergebnisse von zwei Sicherheitsbefragungen zeigen, dass sich Bürger besonders an zwei Orten in der Stadt unwohl fühlen.