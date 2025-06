Philipp Fabel und Henning Helmke (links) lassen sich beim Projekt zur Berufsorientierung an ihrer Sekundarschule in Osterburg beraten, wie sie ihren Traumjob kriegen.

Osterburg. - Philipp Fabel weiß mit gerade einmal 15 Jahren schon ganz genau, was er werden will. „Kinder- und Jugendpfleger in Uchtspringe“, sagt der Neuntklässler von der Osterburger Sekundarschule. Zwischen ihm und seinem Ziel stehen viele Hürden: der Schulabschluss, der weite Fahrtweg, die Bewerbung für einem Ausbildungsplatz. Damit junge Menschen wie er ihre beruflichen Ziele trotz alldem erreichen, ist in dieser Woche ein neues Projekt gestartet. Es heißt „Zukunft Altmark – Praxis trifft Perspektive“.