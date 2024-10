Fährverkehr im Landkreis Stendal Technischer Defekt - Fähre Räbel bei Werben setzt Sonntag und Montag nicht über die Elbe

Stillstand an der Elbe: Die Hansestadt Werben meldet einen technischen Defekt an ihrer Fähre in Räbel, die Teil der Landesstraße 2 ist.