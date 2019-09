Wo die Osterburger Räte gewöhnlich Stadtpolitik betreiben, mümmelten ein Wochenende lang 240 Kaninchen in ihren Käfigen.

Osterburg l „Die Treppe ist vielleicht ein bisschen mühselig, der helle und geräumige Saal aber passt schon sehr gut.“ Vereinschef Gerald Spring (46) hat sich mit dem neuen Standort der Osterburger Kaninchenschau längst angefreundet. Weil die frühere Musikmarkthalle am Großen Markt nach den Verkauf an einen Privateigentümer nicht mehr für das „Schaulaufen“ der Langohren zur Verfügung steht, hat der Verein seine Schaukäfige nach 2018 erneut im Verwaltungsgebäude an der Ernst-Thälmann-Straße aufgebaut. Die Einheitsgemeinde habe den Tierfreunden den Saal kostenlos überlassen, ist Spring der Kommune dankbar. Wie auch den Helfern aus anderen Vereinen, die beim Aufbau der Kreisjungtierschau tüchtig mit anpackten. Eine wertvolle Unterstützung, schließlich hält sich die Zahl der organisierten Osterburger Züchter mit aktuell elf in sehr überschaubaren Grenzen. Kein Einzelfall, sondern eher die Regel, spricht Kreisverbandschef Andreas Engel am Sonnabend in Osterburg von allgemein zurückgehenden Mitgliederzahlen, die partnerschaftliche Hilfe über Vereinsgrenzen hinweg quasi unabdingbar mache. Und die ganz sicher auch zusammen­rücken lässt. Dieses Bild vermittelt die Kreisjungtierschau. Mit 240 Langohren von 36 Ausstellern aus den unterschiedlichsten Vereinen füllen am Wochenende so viele Tiere wie lange nicht die Käfige einer Osterburger Kaninchenschau. Mit 30 Rassen ist auch die aufgebotene Vielfalt enorm. So mümmeln Helle Großsilber oder Löwenköpfchen grün­farbig, während sich nur ein paar Schritte entfernt ein Langohr der Rasse Blaue Wiener ausstreckt. Schmunzelnd beobachtet von den Besuchern, die die Käfigreihen langsam abgehen. Der eine oder andere Gast schaut dann auch noch bei der Tombola vorbei, um einen der Preise zu ergattern, „die uns Sponsoren zur Verfügung gestellt haben“, bedankt sich Gerald Spring. Ein ganz besonderes Kompliment macht er zwei Vereinsfreunden. Spring nutzt die anlässlich des 110. Vereinsgeburtstages ausgerichtete Kreisjungtierschau, um mit Otto Schulze und Dieter Schott zwei besonders engagierte Urgesteine zu Ehrenmitgliedern zu ernennen. Auch Kreischef Engel gratuliert den beiden Züchtern, die die „Ehrengalerie“ des Vereins verdoppeln. Tierärztin Anna Himmel und Gerhard Bindemann haben die Ehrenmitgliedschaft schon länger inne.