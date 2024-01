Dobbrun - „Humor ist, wenn man trotzdem lacht“, sagte der Dobbruner Sven Laaß und machte ein kleines Ponton startklar. Damit konnte er direkt im Garten an Bord gehen.

Elbe Höhe Neukirchen, die markante Weide im Wasser. Foto: Karina Hoppe

Die überschwemmten Werderwiesen bei Osterburg strahlen beim richtigen Licht eine besondere Wirkung aus. Foto: Ralf Lorenz

Eine Kapitänsmütze auf dem Kopf, stach er über die Feiertage mit Familie und Freunden in die See – in die Dobbruner Seenplatte. „Das machen wir jetzt jeden Tag, so lange, bis das Wasser weg ist“, wurde da gewitzelt. Bequem am Tisch sitzend und mit „Pitscherwasser“ in der Hand.

Dieser hübsche Schwan zieht in Berge seine Kreise. Foto: Lars Falke

Das Hochwasser hat auch schöne Seiten. Lars Falke aus Klein Schwechten setzte in Berge einen Schwan in Szene und überall in den sozialen Medien sieht man Bäume, die von Wasser umschlossen sind.