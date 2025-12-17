Der Caravan-Stellplatz Seehausen wird immer beliebter. Die Übernachtungszahl hat sich mehr als verdoppelt. Im nächsten Jahr will die Stadt noch mal investieren.

Übernachtungszahl mehr als verdoppelt - Caravan-Stellplatz Seehausen fährt weiteren Rekord ein

Naturnah und doch mitten im Städtchen: Der Caravan-Stellplatz Seehausen (Altmark) ist beliebt. Das lässt ich auch an den steigenden Benutzerzahlen ablesen.

Seehausen. - Der Caravan-Stellplatz Seehausen im Landkreis Stendal hatte in diesem Jahr noch einmal deutlich mehr Zulauf als in der Vorsaison. Zählte das Team der Touristinfo 2024 insgesamt 2.184 Übernachtungen, waren es in diesem Jahr Stand jetzt 5.679 Übernachtungen. Die Zahl hat sich also weit mehr als verdoppelt, ja, fast schon verdreifacht.