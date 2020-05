Osterburger Feuerwehrleute an der Unfallstelle. Sie befreiten die beiden eingeklemmten Männer mit hy­draulischen Rettungsgeräten aus ihren Fahrzeugen. Foto: Feuerwehr

Bei einem Verkehrsunfall auf der B 189 bei Erxleben sind am Samstagabend zwei Männer schwer verletzt worden.

Erxleben l Laut Polizei kam ein aus Richtung Stendal fahrender Mann (26) mit seinem Honda zwischen Ziegenhagen und Erxleben nach links von der Fahrbahn ab. Das Auto fuhr in den Straßengraben sowie gegen einen Leitpfosten, trotzdem aber habe der Mann die Fahrt fortgesetzt. Kurze Zeit später kam der Honda-Fahrer etwa 400 Meter hinter Erxleben nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden VW, der von einem 19-jährigen Fahrer gesteuert wurde.

Beide Fahrer wurden in ihren Autos eingeklemmt und mussten durch die Feuerwehr befreit werden. Anschließend wurden die Schwerverletzten mit Rettungshubschraubern in zwei Magdeburger Kliniken gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Da sich herausstellte, dass der Unfallverursacher unter Alkoholeinfluss stand, muss sich dieser auf mehrere Ermittlungsverfahren einstellen, teilte die Polizei mit. Der Führerschein wurde sichergestellt und eine Blutprobe zur Sicherung des Verfahrens entnommen. Während der Unfallaufnahme musste die B189 voll gesperrt werden. Neben der Polizei waren Kräfte der Osterburger Feuerwehr und des Rettungsdienstes vor Ort im Einsatz.