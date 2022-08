Verkehr kann zum Pferdemarkt rollen

Der zweite Straßenbau-Abschnitt zwischen Werben und Räbel ist fast fertig. Das bedeutet: es wird keine Verkehrseinschränkungen für den beliebten Pferdemarkt in Havelberg geben. Aber danach wird die Räbeler Fähre außer Betrieb sein.

Räbel - In die finale Phase gehen die Straßenbauarbeiten zwischen Werben und dem Ortsteil Räbel. Aktuell werden in dem Abschnitt noch Leitplanken gesetzt. Die Einschränkungen für die Verkehrsteilnehmer, die bis zur und von der Fähre eine Umleitung in Kauf nehmen müssen, werden mit der Fertigstellung der Straße ein Ende haben. Allerdings wird bereits das nächste Vorhaben ins Visier genommen.