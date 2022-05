Warnstreik: Osterburger Straßenwärter legen die Arbeit nieder

Mehr Geld, verbesserte Eingruppierungen: Osterburger Straßenwärter sind am Montag in den Warnstreik getreten.

Mitarbeiter der Straßenmeisterei Osterburg sind am Montag für mehrere Stunden in einen Warnstreik getreten.

Osterburg - Um die Fachgewerkschaft der Straßen- und Verkehrsbeschäftigten für die anstehende Einkommensrunde mit der Tarifgemeinschaft deutscher Länder Nachdruck zu unterstützen, haben Osterburger Straßenwärter am Montagvormittag die Arbeit niedergelegt.

Pro Bundesland beteiligten sich ein oder zwei Straßenmeistereien an dem deutschlandweiten Warnstreik. Der Osterburger Standort mit seinen 30 Mitarbeitern habe dabei Sachsen-Anhalt vertreten, sagte Gerhard Bömack. Der stellvertretende Vorsitzende des Gewerkschafts-Landesverbandes war in Osterburg vor Ort, um die Straßenwärter bei ihrem Streik zu unterstützen. Laut Bömack ist auch schon eine weitere Aktion geplant. Unter Regie des Dachgewerkschaftsverbandes DBB Beamtenbund und Tarifunion soll demnächst vor der Staatskanzlei in Magdeburg demonstriert werden.