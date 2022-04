Sport Warum der Osterburger Tennisverein zuversichtlich in die Zukunft blickt

Für die Osterburger Tennissportler ist die Winterpause beendet. Am Sonnabend starteten sie auf der Vereinsanlage an der Bleiche in ihre neue Freiluftsaison. Letztere könnte zukünftig viel länger dauern als bislang. Dafür will der Verein investieren.