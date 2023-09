Nach heftiger Kritik von Eltern und Abmahnungen ist im Landreis Stendal eine Schulküche geschlossen worden. Die Versorgung der Kinder ist an einen Anbieter im benachbarten Brandenburg vergeben worden. Vorübergehend, heißt es aus dem Rathaus in Osterburg.

Die Schulküche in Flessau im Kreis Stendal ist in Eigenregie der Stadt Osterburg für 800 000 Euro gebaut worden. Dem Betreiber ist gekündigt worden, ein neuer wird gesucht.

Osterburg - Gesundes Mittagessen für Kinder, regionale Zutaten, möglichst wenige Zusatzstoffe und das alles zu erschwinglichen Preisen. Mit diesem Anspruch ist der Betreiber der nigelnagelneuen Schulküche in Flessau 2022 angetreten. Der im Landkreis Stendal ansässige Caterer versorgte Kinder aus den Grundschulen in Flessau und Osterburg sowie Kindergärten in Osterburg (Jenny-Marx), in Königsmark, Walsleben und Rossau.