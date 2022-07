Kommunalpolitik Was junge Osterburger vermissen: Wissenschaftler stellen Studie vor

Wie zufrieden sind junge Menschen mit ihrem Leben in Osterburg? Und was fehlt ihnen? Das haben Jochen Resch und Christian Höcke im Auftrag der Einheitsgemeinde untersucht. Ergebnisse ihrer Befragung stellten sie am Dienstagabend im Stadtrat vor.