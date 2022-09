Wasserwehr Seehausen hat ein eigenes Domizil

Früher dezentral untergebracht, hat in der neuen Wasserwehrhalle in Seehausen jetzt die Technik Platz, die beim Kampf gegen eine neue Flut an Elbe und Aland entlang der rund 150 Kilometer Deiche im Einzugsgebiet der Verbandsgemeinde gebraucht wird.

Foto: Ralf Franke