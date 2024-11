Gisela Osterburg aus der Melkerstraße 23 in Osterburg bietet eine Sammelstelle für die Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ an.

Osterburg/Kreis Stendal. - Liebe lässt sich einpacken. So lautet das Motto der bundesweiten Geschenkaktion der christlichen Hilfsorganisation Samaritan's Purse. Auch in Osterburg, Seehausen und Umgebung wird fleißig eingepackt.

Gisela Osterburg hat sich vor zehn Jahren mit ihrem Mann Gerd zum ersten Mal an der Aktion beteiligt – als Sammelstelle für die Päckchen. Überall in der Biesestadt hat sie Flyer verteilt, um darauf aufmerksam zu machen, wie jeder helfen kann. Wie gut, dass die einstige Friseurin vom Beauty Team allen bekannt ist. „Alle Geschäfte haben mir Flyer abgenommen“, freut sie sich. Jetzt können die Pakete in die Melkerstraße 23 in Osterburg kommen. „Am besten vorher bei mir anrufen unter 03937/80944“, empfiehlt die Osterburgerin.

„Andrea Blume aus Giesenslage holt alles ab. Sie hat dafür hier in der Umgebung den Hut auf“, erzählt Gisela Osterburg. Die beiden kennen sich aus der evangelischen Gemeinde in Stendal und machen sich gern für Kinder stark. Andrea Blume arbeitet außerdem in Osterburg in der Kita „Jenny Marx“ und hat vielerorts für die Hilfsaktion geworben.

Und so wird's gemacht: 1. Für das Kind beten, 2. Schuhkarton (30x20x10) dekorieren, auf vorgefertigte Etiketten (im Internet) schreiben, ob das Päckchen für Mädchen oder Junge ist, 3. Wow- Geschenk – Fußball, Puppe oder Kuscheltier einpacken, 4. Spielzeug, Schulmaterial oder Hygieneartikel ergänzen, 5. Persönlichen Gruß mit Foto dazulegen, 6. das Päckchen mit Gummiband verschließen (nicht zukleben!) und zu einer Sammelstelle bringen, 7. das Kind mit einer Spende per Überweisung unterstützen.

Weitere Empfehlungen für Geschenke sind auf der Internetseite der Aktion (siehe Infokasten) zu finden. Dort sind auch Dinge aufgelistet, die nicht in den Schuhkarton gepackt werden sollen, wie zum Beispiel Lebensmittel, Bargeld, Kriegsspielzeug, spitze oder angstauslösende Gegenstände sowie Literatur jeder Art und gebrauchte Gegenstände.

Annahmestellen im Kreis Stendal:

Osterburg: Melkerstraße 23, Fotoatelier Gabriele

Seehausen: in der Pfarrstelle am Kirchplatz

Hohenberg-Krusemark: im Kindergarten

Arneburg: im kleinen Laden

Sanne: bei Frau Parisius

Goldbeck: Familie Schneidler

Wasmerslage: Physiotherapie Werner

Tangermünde: Fotoatelier Gabriele Rehberg und Familie Brien

Iden: Bäckerei

Stendal: Apotheke am Markt, ATO, Apotheke am Sperlingsberg, Messerschleiferei Thurm

Schönhausen: Frau Kaiser

Annahmeschluss: am Montag, 18. November 2024

Mehr Informationen zur Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“: im Internet https://www.die-samariter.org/projekte/weihnachten-im-schuhkarton/mitpacken/

Bis zum 18. November können zu Tausenden von Abgabestellen im deutschsprachigen Raum Päckchen gebracht werden. Am 27. November kommt alles nach Berlin und wird von dort aus an die Kinder weitergeleitet.