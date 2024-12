Tassen, Seifen, Geschmiedetes: Die Seehäuser Ladenkooperative „Kunststück“ eröffnet in 13. Auflage wie gewohnt. Das Osterburger Pendant „Jemüschtwarenladen“ wagt Neues.

Weihnachtsladen eröffnet - 22 Kreative aus der Altmark in Seehausen

Als Rentnerinnen sind Ute Steinke (links) und Christina Kloss bei der Betreuung des Weihnachtsladens in Seehausen (Altmark) viel eingebunden.

Seehausen/Osterburg. - Die Seehäuser Ladenkooperative „Kunststück“ hat am Dienstag ihren Weihnachtsladen eröffnet. Abermals in der früheren Schatztruhe Am Markt 3. Und der Ofen bollert.