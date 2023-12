Das „Kunststück“ ist mit 24 Anbietern zurück in der „Schatztruhe“ in Seehausen. Regionale Händler locken mit großer Angebotspalette.

Seehausen. - Gerade hat Ute Steinke aus Groß Garz den Ofen in der ehemaligen Schatztruhe von Sigrid Haut in Gang gesetzt, da stehen die ersten Kunden im Laden. Zum sechsten Mal laden Christina Kloss und Gerda Schwander zum „Kunststück“ zur Weihnachtszeit ein. Mit ihnen verkaufen insgesamt 24 Händler in dem Geschäft ihre selbstgefertigten Produkte.