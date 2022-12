Nach 30 Jahren Weihnachtsmann aus Osterburg haut in den Sack

Rund 30 Jahre hat der Osterburger Jörg Brychcy (81) in Familien, Schulen und auf Märkten den Weihnachtsmann gespielt, nun wird’s ihm zu anstrengend. Er haut in den Sack. Eine Ehrenrunde indes will er sich nicht nehmen lassen.