Wenn PS-Giganten in Beuster im Kreis Stendal ihre Kräfte messen

Blaulichttage in der Altmark

Beuster. - Die 22. Blaulichttage haben am Wochenende zahlreiche Besucher auf das Gelände des Blaulichtmuseums in Beuster gelockt.

Die Traditionsreihe der Gastgeber um Ralf und Christian von Hagen bot viele Attraktionen. Vor allem der Sonnabend war den gesamten Tag über mit Höhepunkten gespickt. Dabei spielte auch Kulinarisches eine Rolle,

Bei dem früheren RBB-Chefkoch Knut Diete gab es Senfeier und Letscho aus dem Kochtopf. Foto: Stephan Metzker

„Heute gibt es in unserer Kochshow Senfeier wie einst aus der IFA-Kantine. Desweiteren zaubern wir sommerliches Letscho mit Ananas, aus dem ,Delikat“-Laden’“, erklärte der ehemalige RBB-Chefkoch Knut Diete schmunzelnd. Deftiges gab es auch in Form von Erbsensuppe aus der museumseigenen Gulaschkanone. Diverse Leckereien hatte der Deichbäcker im Angebot. Beim Eiskombinat gab es zudem Softeis nach einem originalen DDR-Rezept.

Konsum voller DDR-Produkte

Technikfans wurden mit einer Oldtimer-Parade verwöhnt, die von Blaulichtmuseumschef Ralf von Hagen im Tschaika angeführt wurde. Anschließend zogen PS-Giganten die Blicke auf sich. Zuerst gab es ein Tauziehen zwischen einem 600 PS starken VW Golf 4 von Philipp Schulze aus Wahrenberg und einem UAZ 469 mit 75 PS von Daniel Burkschat aus Hagenow. Der Golf ließ zwar ordentlich die Reifen qualmen, trotzdem gewann der russische Geländewagen das Kräftemessen.

Blick in den Konsum mit seinen vielen Alltagsprodukten aus DDR-Tagen. Foto: Stephan Metzker

In etwas größerer Form gab es dieses Spiel ein wenig später noch einmal auf einer angrenzenden Campingwiese. Die Kontrahenten hießen diesmal Fendt 1050 Vario und Kirovets K700-A. Die Untergrundbedingungen waren aufgrund des aufgeweichten Bodens nicht einfach. Unter zahlreichen Augen der Oldtimer-Fans schaffte es beim zweiten Versuch letztendlich der moderne Fendt-Traktor, sich den Sieg zu schnappen. „Da hätte beim K700-A aber mehr gehen können. Ich hätte gesagt, es ist unentschieden“, fachsimpelten Technik-Experten im Anschluss.

Die Rundfahrten mit der Schmalspurdampflok „Kyra“ kamen auf dem Gelände besonders gut an. Foto: Stephan Metzker

Abseits der PS-Giganten präsentierte Moderator Maxi Koch verschiedene Geräte aus der Verkehrs- und Kriminaltechnik. „Was ist denn das eigentlich hier? Können Sie es erraten?“, fragte er Besucher. Letztere konnten zudem Hubschrauberrundflüge, eine Fahrt mit der Schmalspurdampflok „Kyra“ sowie einen geführten Rundgang über das Museumsgelände unternehmen. Der Konsum mit seinen Regalen voller DDR-Produkte ließ zahlreiche Gäste in Erinnerungen schwelgen. Zu einem besonderen Höhepunkt avancierte schließlich eine „ostalgische Modenschau“.

Philipp Schulze aus Wahrenberg mit seinem 600PS starken VW Golf im Tauziehen-Duell mit einem russischen UAZ 469- Geländewagen von Daniel Burkschat aus Hagenow. Foto: Stephan Metzker

Applaus für Hochzeitsmode

Eine ostalgische Modenschau zog viele Blicke auf sich. Auf dem Foto ist Hochzeitsbekleidung zu sehen. Foto: Stephan Metzker

Marie Holst moderierte das Geschehen und stellte neben Freizeitmode und verschiedene Kittelarten auch Hochzeitskleidung vor. Der Applaus des anwesenden Publikums ließ nicht lange auf sich warten.

Der Abschnittsbevollmächtigte (ABV) Herbert Schwarz sorgte für Ordnung. Foto: Stephan Metzker

Wer vom Tagesprogramm noch nicht genug bekam, war am Abend zur großen Blaulicht-After Show- Party eingeladen. DJ Micha legte Partyhits auf und sorgte für Stimmung bis spät in die Nacht hinein. Der Sonntag wartete noch einmal mit ähnlichen Programmpunkten auf, ehe sich die Besucher und die Teilnehmer des Aktionswochenendes so langsam auf den Heimweg machten. Die Organisatoren der Blaulichttage im Blaulichtmuseum können mit der diesjährigen Auflage mehr als zufrieden sein.