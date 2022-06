Werben dreht die Zeit zurück

In Werben wird wieder die Zeit zurückgedreht: Der Biedermeier-Sommer am ersten Juli-Wochenende wartet erneut mit einem umfangreichen Programm. Es gibt auch eine Änderung zu den Vorjahren.

Rosi und Frithjof Grögler in Werben waren schon oftmals als Händler beim Biedermeier-Sommer in Werben.

Werben - Von A wie Ausstellungen bis Z wie zuckersüße Speisen, die zur Stärkung an beiden Tagen im Café Lämpel angeboten werden: Die 15. Auflage des Biedermeier-Sommer wurde von den Mitgliedern des Werbener Arbeitskreises akribisch vorbereitet. Am 2. und 3. Juli wird das Spektakel wie in der Vergangenheit wieder zahlreiche Besucher anlocken.