Werbung statt Protest: So geht es bei Seehausen an A-14-Trasse weiter

Mit einem Teleskoplader von Axel Becker aus Krüden gelang es der Groß Garzer Firma Steincke am gestrigen Mittwoch, die Werbeschilder neben der B 189 aufzustellen. Ein Kran hätte sich auf dem aufgeweichten Acker wohl festgefahren.

Seehausen - Während die Baumbesetzer bei Losse mit ihrem Protest gegen den Autobahnbau derzeit kaum wahrgenommen werden, geht die Verbandsgemeinde Seehausen mit ihrer Werbung für die künftige A 14 in die Offensive. Am gestrigen Mittwoch wurde an der Bundesstraße 189 ein Werbeschild aufgestellt, das potenzielle Investoren bei ihrer Standortplanung auf das vorgesehene Industriegebiet zwischen der Krüdener Kreuzung und der B-190-Einmündung („Sachsenfalle“) aufmerksam machen soll.