Pfarrer Matthias Kruppke lädt kurz vor Weihnachten in die Regionale Begegnungsstätte nach Kossebau ein. Was die Gäste erwartet hat.

Kossebau. - Pfarrer Matthias Kruppke liebt es, Menschen zusammenzubringen. Kurz vor dem 4. Advent erlebt er mit der Gemeinde Kossebau schon zum 12. Mal die Aktion Adventsschrank. Doch was verbirgt sich dahinter?

In diesem Jahr kam wieder die beliebte Lese-Oma Renate Steinke aus Kossebau in die Begegnungsstätte, um Kindern und anderen Gästen aus der Gemeinde den Vormittag zu versüßen. Dabei handelte es sich um die Geschichte „Wie der Schneemann wieder lachen konnte“. 41 Mädchen und Jungen der Kita „Wichtelhausen“ – so viele wie noch nie – schauten mit ihren fünf Begleiterinnen erwartungsfroh hinter die Türchen.

Erst würfeln, dann singen

Pfarrer Kruppke machte es wie jedes Mal spannend und führte durch den Vormittag. Zuerst würfelten die Knirpse reihum und bestimmten die Reihenfolge. Kam zuerst ein Lied, eine lustige Geschichte oder eine Überraschung? Oder sollte eine Kerze auf dem Adventskranz angezündet werden? Henriette Haun aus Boock und Matthias Kruppke stimmten mit den Erzieherinnen gut gelaunt Weihnachts- und Kinderlieder an.

Dann begaben sich alle auf den Weg nach Bethlehem. Aus dem Adventsschrank-Kalender holten die Kinder immer neue Figuren der Weihnachtsgeschichte und füllten den zunächst leeren Krippenstall nach ihren Vorstellungen. Schließlich sollten die Kleinen erfahren, was es mit dem christlichen Fest auf sich hat.

Das weihnachtliche Möbelstück haben 2011 die Mitarbeiter der Krüdener Holzwerkstatt gezimmert. Die Idee dafür hatte damals Hans Hildebrandt, zu jener Zeit Bürgermeister der Gemeinde Aland und Projektleiter einer Arbeitsförderungsgesellschaft.

Der inzwischen 77-Jährige entdeckte so einen Adventsschrank in der Kirche in Werben und war sofort davon begeistert. Als er Pfarrer Matthias Kruppke davon erzählte, war klar, dass es so etwas Schönes für Krüden und Kossebau geben soll. Hans Hildebrandt gab gleich zwei Exemplare für die beiden Kitas in Auftrag.

Kita-Mitarbeiterin Christina Wolter aus Kossebau verzierte den Schrank nach Rücksprache mit dem Geistlichen. Mit Pinsel und Farbe sorgte sie für zahlreiche liebevoll gestaltete Details. Kornelia Krüger, die Leiterin in Wichtelhausen, entwickelte die Idee, wie der Schrank praktisch genutzt werden könnte. Seitdem gehört der Besuch der evangelischen Begegnungsstätte zu einer der schönsten vorweihnachtlichen Aktionen, die „Wichtelhausen“-Kinder erleben können. Das Krippenspiel neben dem Adventskranz zu bestücken, erfreut jedes Jahr aufs Neue.

Vorfreude auf das Fest

Schon Wochen vor dem Fest beschäftigen sich die Kleinen intensiv mit Weihnachten. So gehörte es für die Wichtel auch dazu, Lieder und Gedichte zu lernen. Einige von ihnen sieht Pfarrer Kruppke beim Krippenspiel wieder. Betroffenheit auch bei Pfarrer Matthias Kruppke angesichts des Anschlags auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg. „Überall da, wo es noch umgesetzt werden kann, übernehmen wir heute im Pfarrbereich Kossebau das Läuten der Kirchenglocken um 19.04 Uhr“, so der Geistliche am Sonnabend.

Veranstaltungen 2024 bis Heiligabend: 16 Uhr Kirche Dewitz, Christvesper mit Pfarrer Kruppke, 16.30 Uhr Kirche Polkern, Christvesper von Polkerner Gemeindegliedern, 17.30 Uhr Kirche Stapel, gestaltet von Stapeler Gemeindegliedern, 18.30 Uhr Sankt Georg-Kirche Lückstedt, Christvesper mit Chormusik und Pfarrer Kruppke.

Veranstaltungen bis Neujahr: 26. Dezember: 10 Uhr Begegnungsstätte Kossebau, Festgottesdienst mit weihnachtlicher Chormusik. 31. Dezember: 14.30 Uhr Rathsleben Nr. 14, Haus Bretschneider, Gottesdienst, 16 Uhr Sankt-Georg-Gemeinderaum Lückstedt, Gottesdienst.