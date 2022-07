Wie die Stadt Osterburg mit einer Jugendstudie umgehen will

Zum Aufwachsen ideal, für Jugendliche aber langweilig. Laut einer Studie denken junge Einwohner so über Osterburg.

Jochen Resch (stehend) stellte am Mittwochabend im Saal des Verwaltunsgebäudes in Osterburg Ergebnisse einer Befragung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen aus der Einheitsgemeinde vor.

Osterburg - Wie zufrieden sie mit ihrem Leben in Osterburg sind und was ihnen fehlt, darüber haben die Wissenschaftler Jochen Resch und Christian Höcke im November 2021 mit jungen Einwohnern gesprochen. Ende März 2022 stellten die beiden Wissenschaftler die Ergebnisse ihrer Untersuchung im Stadtrat vor, am Mittwoch folgte eine Präsentation vor Vertretern von Vereinen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Stadtpolitikern und interessierten Einwohnern.