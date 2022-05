Wie die Wohnungsgesellschaft Osterburg auf den wachsenden Leerstand reagiert

Ihrem hohen Leerstand will die Osterburger Wohnungsgesellschaft mit unterschiedlichen Mitteln begegnen. So soll Wohnraum stillgelegt werden, abseits davon plant das kommunale Tochterunternehmen nach Angaben ihres Geschäftsführers Rüdiger Mallohn aber noch mehr.

Blick auf die Fröbelstraße 10-12 im Osterburger Wohnquartier An der Golle. Dort sind die oberen beiden Etagen bereits leergezogen. Sie sollen nach den Plänen der Wohnungsgesellschaft stillgelegt werden.

Osterburg - Die Osterburger Wohnungsgesellschaft hat Appartements saniert und renoviert, in altengerechte Bäder investiert, Hauseingänge an der Werner-Seelenbinder-Straße 2 und 3 mit Aufzügen versehen sowie Außenanlagen verbessert. Trotzdem ist der Anteil an unvermieteten Wohnungen weiter gestiegen.