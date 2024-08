Nicole Speck trat als Solistin mit dem Gospelchor Seehausen (Kreis Stendal) in der Dewitzer Kirche auf. Außerdem singt sie noch in zwei anderen Bands.

Dewitz/Seehausen. - Fast fühlte es sich für Pfarrer Matthias Kruppke in der Dorfkirche zu Dewitz an wie Weihnachten. Für den Gospelchor Seehausen kamen Sonntag sage und schreibe 200 Gäste angereist. Der hatte „Fundstücke“ im Gepäck. Ein kunterbuntes Sommerkonzert.

Pfarrer Matthias Kruppke begrüßt die Gäste zur Konzertreihe des Gospelchores Seehausen in seinem Pfarrbereich. Foto: Astrid Mathis

Nie hätte sie gedacht, dass ihr so viele beim Auspacken ihres alten Koffers zusehen würden, gestand Susanne Netal. Während sie mit den Fundstücken die Lieder ankündigte, stimmte ihr Mann den nächsten Kanon an. Dabei hat Ralph Netal von Berufs wegen gar nichts mit Musik zu tun.

Als das Ärztepaar 1996 von Bayern nach Seehausen kam, wollte Netal einen Chor gründen, „auch ohne musikalische Ausbildung.“ Immerhin, erzählt der Mediziner, brachte er einige Erfahrung als Sänger in einem 1990 in Bamberg gegründeten Chor mit. Seine Anfrage stieß seinerzeit auf offene Ohren. Vor 20 Jahren waren es zehn Sänger, heute sind es 16.

Zum 500. Geburtstag des Evangelischen Gesangbuchs packen Ute Vieweg (links) und Susanne Netal in der Kirche in Dewitz (Kreis Stendal) einen Kuchen aus. Foto: Astrid Mathis

Darunter Ute Vieweg aus Priemern, die auf die Idee mit den Sommerkonzerten im Seehäuser Bereich kam. Nach Bretsch und Polkern war dieses das 3. Konzert der Reihe und die Kirche in Dewitz wegen der Akustik eine Empfehlung des Pfarrers Matthias Kruppke. Mit ihm verbindet Ute Vieweg ohnehin die Musik. Während die 44-Jährige seit 2016 im Gospelchor mitsingt, ist sie in der Kirchenband Osterburg von Matthias Kruppke schon seit zehn Jahren vertreten. Mit Querflöte und Gesang.

Etwa 200 Gäste kamen in die Kirche nach Dewitz und sangen sogar mit. Foto: Astrid Mathis

Auch Nicole Speck aus Polkern singt noch woanders. Ihre Version von „Let it Be“ könnte sie auch schon in der Band Carpenter&Bacon gesungen haben. Die meisten kennen sie von der Gruppe Groove ’n’ Soul Company ihres Mannes Hayo Zimmermann.

Und Jutta Völzke hatte gerade das Mikrofon auf dem Dorffest in Rohrbeck mit der Osterburger Band „No Limit“ aus der Hand gelegt. Als Frontfrau der Rockgruppe PAST hatte sie Anfang August in der Musikmarkthalle am Großen Markt in Osterburg bewiesen, dass sie alle Facetten des Gesangs draufhat und reichlich Erfahrung mitbringt.

Sommerkonzert des Gospelchores Seehausen in Dewitz: Matthias und Susanne Netal Foto: Astrid Mathis

Ganz anders Silvi Ziegelmann und ihre Wohngruppe aus Königsmark. „Die kam einmal zur offenen Bühne ins Kavaliershaus nach Krumke“, erzählt Matthias Netal. „Da haben wir spontan zusammen das alte Lied ,Wenn Mutti früh zur Arbeit geht’ gesungen. Das kam so gut an, dass wir es heute noch mal spielen.“

Der junge Seehäuser steht allerdings eher auf eigene Texte, wie er zugibt. Oft meint er es anders, als er es sagt, merkt er in Dewitz an. „Das folgende Lied ist aber ernst gemeint“, kündigt Matthias Netal an: „Tiere sind mir lieber als Menschen.“ Denn hat schon mal jemand eine Maus „Ausländer raus!“ rufen hören? Während seine nächste Reise ihn nach Indonesien führt, macht seine Mutter in Südafrika, Spanien und Südamerika Station. Susanne Netal fördert aber auch eine kleine Bibel und das evangelische Gesangbuch zutage. „Das feiert dieses Jahr 500. Geburtstag“, klärt sie die Zuhörer auf und verteilt kurz darauf Baumkuchen an die Jüngsten und Ältesten.

Snacks vor der Kirche von fleißigen Dewitzern. Foto: Astrid Mathis

Wenig später können sich alle an den Snacks der Dewitzer erfreuen. Die waren tatsächlich auf so eine Menge Leute vorbereitet. Schließlich wissen sie ja, dass ihre Kirche eine hervorragende Akustik hat.

Ralph Netal, der im Krankenhaus Seehausen arbeitet, leitet seit 20 Jahren den Gospelchor Seehausen. Foto: Astrid Mathis

Das nächste Konzert des Gospelchores findet am 9. November 2024 in Seehausen statt.