Kräftige Winde haben an der Meseberger Mühle ausgetobt. Zurück blieb ein zerstörter Flügel.

Meseberg l Als sich am 11. März 2019 schwarze Wolken in den Himmel schoben, „stand ich gerade auf einer Koppel“, blickt Bernhard Sasse zurück. Der Meseberger, der quasi Tür an Tür mit Mühle lebt, machte sich da aber noch überhaupt keine Gedanken um das von 2007 bis 2012 wiederaufgebaute Konstrukt. Schließlich habe ja kaum ein Lüftchen geweht. „Doch mit einem Schlag ging es dann los mit dem Wind.“ So heftig, dass ein Flügel vor der Naturgewalt einknickte. Der Sturm nahm ihm die Lamellen ab und verstreute die aus Metall bestehenden Teile in die Landschaft.

Der Schaden ist angerichtet, „aber es stand bei einem anderen Sturm schon einmal noch viel schlimmer um unsere Mühle“, erinnert sich Sasse an den Herbst 2017. Da habe ein Unwetter so übel gewütet, dass es sogar Bremse und Verkeilung des Kammrades überwand. „Die Mühle flog im Wind umher und drehte sich enorm schnell“, trotzdem wagten sich Bernhard Sasse und Jürgen Heyn in das Konstrukt, „dass wie auf hoher See hin und her schaukelte.“ Zum Glück „und das hat unsere Mühle wohl letzten Endes gerettet, ließ der Sturm plötzlich nach. So konnten wir das Kammrad mit einem dicken Pfahl erneut verkeilen“, atmet Bernhard Sasse auch lange danach noch spürbar auf.

Die Wetterkapriole im März 2019 lief im Vergleich dazu glimpflicher ab, trotzdem haben die Windmühlen- und Heimatvereinsmitglieder auch an dem lädierten Flügel zu knabbern. Nach einem ersten Kostenvoranschlag sind für die Behebung der entstandenen Schäden rund 5.000 Euro aufzubringen. Um diese Finanzierung zu sichern, würde sich der Verein sehr darüber freuen, wenn ihm Mühlenfreunde aus der Bevölkerung zur Seite springen. Klar ist auch: Die Reparatur darf eigentlich nicht lange auf sich warten lassen. Sie soll bis zum Himmelfahrtstag erledigt sein, wenn der Verein am Fuß der Windmühle wieder einen Versorgungsstützpunkt für Ausflügler einrichten möchte. Zudem steht den Mesebergern im Frühling noch ein Jubiläum ins Haus. Vom 30. Mai bis zum 1. Juni wird der 675. Dorfgeburtstag gefeiert. Dann soll sich die Mühle im gewohnten Glanz präsentieren.

Bilder Mesebergs Windmühle wurde zum Opfer starker Winde. Seitdem ist ein Flügel (rechts oben) lädiert. Foto: Nico Maß



Wer mithelfen möchte, die Reparatur zu finanzieren, überweist bitte seine Spende unter dem Kennwort „Mühlenflügel“ auf das Konto DE 23 810 505 553 030 014 370 des Windmühlen- und Heimatvereins bei der Kreissparkasse Stendal.