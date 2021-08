Wohlenberger bereiten „Buschfest“ vor: Gastgeber bringen den „Busch“ in Schuss

Nach zweijähriger Pause geht am Sonnabend in Wohlenberg wieder eine Musiknacht über die Bühne.

Freie Bahn für das Wohlenberger ?Buschfest?: Am Montag räumten die Gastgeber das am Dorfrand gelegene Veranstaltungsgelände auf.

Wohlenberg - Knapp zwei Jahre blieb es im „Busch“ am Wohlenberger Dorfrand still. Doch die coronabedingte Zwangspause des traditionsreichen Feierortes hat am Sonnabend, 14. August, ein Ende. Dann legen die Veranstalter aus dem Umfeld der örtlichen Feuerwehr wieder mit einem „Buschfest“ los. Für die Open-Air-Nacht, aufgrund der Corona-Pandemie geht die Party ausschließlich unter freiem Himmel über die Bühne, setzen die Gastgeber musikalisch auf einen bewährten Publikumsmagneten. Wie Rainer Schulz ankündigte, wird am Sonnabend die Band „Rosa“ auf der Bühne stehen. Die Musiker aus Thüringen waren in den zurückliegenden Jahren häufiger in dem Altmarkdorf zu Gast, um mit dem „Buschfest“-Publikum durch launige Partynächte zu rocken.

Gemeinsam mit weiteren Helfern räumte Rainer Schulz am Montagabend im „Busch“ auf, um das Gelände für die Musikparty herzurichten. Zu der werde diesmal nur ein Eingang führen, „der im Dorf am Feuerwehrhaus“, kündigte Schulz an. Und er fügte noch eine Neuerung hinzu: Wenn die Besucher am Sonnabend ab 20 Uhr eingelassen werden, geht die Musiknacht umgehend in die Vollen. Das „Buschfest“ soll bis gegen 1 Uhr andauern.

Für den Einlass auf das Partygelände geben die Gastgeber einige coronabedingte Regelungen vor. Danach werden vollständig Geimpfte oder Genesene mit einem Nachweis über ihren Status in digitaler oder schriftlicher Form eingelassen. Wer weder vollständig geimpft oder genesen ist, erhält als getestete Person Zutritt. Dazu benötigt man einen höchstens 24 Stunde alten negativen PoC-Antigen-Test (Apotheke) oder führt vor Ort unter Aufsicht einen Selbsttest durch, der von den Veranstaltern angeboten wird.